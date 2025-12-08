Se ne è andato a 97 anni lo storico barbiere di Corso Emanuele Giuseppe “Pippo” Salis. Un mestiere iniziato da giovanissimo e proseguito con amore per tantissimi anni per uno dei volti più familiari e amati della città.

Il figlio Marco ha deciso di seguire le orme del papà, che ora lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo hanno incrociato ok questi lungi anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social dei tanti che si stringono attorno alla famiglia Salis.

L’ultimo saluto a Pippo sarà celebrato mercoledì 10 dicembre alle 11 nella parrocchia della Madonna della Strada a Mulino Becciu.