Partecipare al Concorso “Le migliori luminarie in Sardegna” è semplicissimo: basta inviate i vostri capolavori (foto e video) insieme a nome, cognome, località e una breve descrizione all’indirizzo [email protected]

Arriva il Natale e torna immancabile il Concorso che premia le migliori Luminarie in Sardegna.

Partecipare al Concorso “Le migliori luminarie in Sardegna” è semplicissimo: basta inviate i vostri capolavori (foto e video) insieme a nome, cognome, località e una breve descrizione all’indirizzo [email protected]

Avete tempo fino al 26 dicembre. Vi aspettiamo!

Qui si può ammirare casa Manca a Decimomannu.

“Gli addobbi sono realizzati a mano con materiali naturali e di riciclo, l’arte della creatività è aperta a tutti!”, spiega la nostra lettrice.

E non mancano Mr&Mrs SnowBall, Rudolph, Angels, Candles, Sir Winston.