Diana, muore a 49 anni a Nuragus: “Rifiutava le cure, ma chiedo l’autopsia: e’ stata manipolata?”. Ha suscitato molto clamore il decesso di Diana Zanin, “era una sostenitrice no vax e rifiutava le cure” spiega chi la conosceva in paese. Spesso si era anche scontrata su questo argomento con chi entrava nel suo mini market per effettuare degli acquisti.
Si è sentita male ed è deceduta ieri a casa sua, improvvisamente, senza che nessuno potesse fare qualcosa in più per lei.
Il sindaco, Giovanni Daga, ha parlato alla comunità tramite i social anche per invitare, in futuro, “a creare comunità più attente, più coraggiose e più capaci di tendere la mano prima che sia troppo tardi”.
