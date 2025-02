Cagliari perde un grande imprenditore, un visionario che ha dedicato tantissimo alla famiglia e alla sua attività. Si è spento nella notte a 90 anni Ruggero Ruggieri, fondatore con i fratelli del Sardegna Hotel e Presidente per 30 anni dell’Amsicora. La sua attività ha coinvolto vari rami dell’imprenditoria, con l’apertura di varie concessionarie delle auto Volkswagen e della Ford, ma anche in prima linea nella Elmas Legnami. Ruggieri amava molto anche lo sport: pallanuoto, atletica, calcio e basket sono stati protagonisti della sua grande attività agonistica. Una persona che ha lasciato il segno in ogni cosa che ha fatto e che Cagliari non dimenticherà mai.

Foto di Gianluca Zuddas.