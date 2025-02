“Oggi è un giorno di grande dolore per la nostra comunità scolastica, Loredana è stata una maestra amorevole e attenta, un punto di riferimento per tanti bambini e famiglie, una collega preziosa e appassionata. La sua dolcezza, il suo sorriso e l’amore per il suo lavoro e per i bambini, resteranno sempre vivi nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei” ha espresso la sua scuola. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi e dei genitori degli alunni che ha accompagnato nel percorso di formazione culturale e di crescita tra i banchi di scuola. “Grazie per tutto quello che hai saputo donarci anche nei momenti più difficili”.