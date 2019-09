Cagliari piange Giorgio Durli, il prof-giardiniere di via Stretta a Castello

Giorgio Durli non c’è più. Scompare, a 83 anni, un uomo molto conosciuto in città: professore per tantissimi anni, poi la pensione e, negli anni Ottanta, la scelta della Sardegna e del suo capoluogo come nuova casa. Abitava nel rione storico di Castello, in via Stretta, Giorgio Durli: è stato lui a contribuire ad abbellire con molte piante gran parte della stradina, rendendola quasi unica nel suo genere. Era abituato a spostarsi per la città al volante della sua vespa, professor Durli, e il suo abbigliamento non è mai passato inosservato: dal cappello bianco al completo giacca-pantaloni, sempre di gran classe. La notizia della scomparsa ha già fatto il giro del gruppo Facebook “Abitanti di Casteddu de Susu”.

“Se ne va una colonna del nostro bar”, spiega Marco Origa, titolare del Plazuela, “ultimamente stava male ed era ricoverato in ospedale. È deceduto stamattina presto, ci mancherà tantissimo”. Eccolo, in una foto del 2017 dove, sorridente, accarezza un gatto. Anche la consigliera comunale Camilla Soru lo ricorda: “Giorgio Durli, nonno vigile, spericolato sul motorino, arrivato a Cagliari per amore e qui rimasto in via Stretta. 83 anni portati splendidamente, sempre elegante e sempre col cappello. Chiacchierone, dispensava perle di saggezza a chiunque si avvicinasse. Mancherà tantissimo”.