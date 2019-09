Villasor, cane abbandonato vive in un cunicolo sotto la statale 196: volontari si turnano per sfamarlo

Un gruppo di volontari, in gran parte di Villacidro, si sta preoccupando di portare cibo e acqua a un piccolo cane nero di circa quattro mesi che da diversi giorni si trova in un cunicolo al di sotto della strada statale 196 al km14. 600, nel territorio comunale di Villasor.

“Il cane si nasconde in un cunicolo apparentemente cieco adiacente al consorzio interprovinciale per la floricoltura – spiega Paola, una delle volontarie che si sta occupando di dare cibo al cane, che purtroppo molto spaventato non si fa avvicinare – . Questi ragazzi fanno parte di quella elevata cerchia di persone che hanno percorso la statale, ma che notando cane in mezzo alla strada non solo hanno rallentato, ma hanno fatto manovra e hanno cercato di avvicinarlo, invano, perché come vede un movimento inconsulto corre a nascondersi immediatamente nel cunicolo. Molto affamato, per lo meno non sta più rimanendo senza né cibo né acqua e ha davvero poche cose da cui essere attirato verso l’esterno. In giornata dopo aver contattato invano le forze dell’ordine, i ragazzi hanno proceduto a un invito formale di intervento tramite mail indirizzata alla polizia municipale di Villasor, ma ancora senza risposta.” Per chi volesse dare un mano per aiutare questi volontari può contattare il numero 347 0975126 reperibile dopo le ore 18.