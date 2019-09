Il “cafone dal cuore d’oro” di Sestu, giocattoli rotti e abiti abbandonati fuori dalla Caritas

No, non è uno scherzo. Gli incivili, ormai, sembra che non conoscano più limiti. A Sestu, fuori dalla sede della Caritas cittadina, qualcuno ha “ben pensato” di ammassare, abbandonandoli, alcuni maxi bustoni neri pieni “di giocattoli mezzo scassati e abiti”. Bastava suonare il campanello e chiedere se quegli oggetti potessero essere utili per qualche famiglia povera. Invece no: il “caddozzo” di turno non ha alzato il dito per premere il citofono, ma le ha utilizzate tutte e dieci per disfarsi dei bustoni. A pubblicare la foto su Facebook è la sindaca di Sestu, Paola Secci: “Caro cuore d’oro grazie per i doni che hai destinato ai tuoi fratelli meno fortunati. Forse avresti fatto bene a consegnarli ai volontari del centro Caritas o direttamente agli interessati. Non hai visto che a fianco alla croce ci sono anche altri due cartelli? E adesso che facciamo? Suggerimenti?”. In realtà, la sindaca ha già in mente cosa fare.