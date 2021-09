Cagliari piange Franco Pirisi: “Addio a un grande uomo, ha lavorato per decenni alla Sfirs”

Franco Pirisi non c’è più, è morto a sessantanove anni a Cagliari un ex lavoratore della Sfirs molto conosciuto. Per oltre quarant’anni è stato uno dei quadri direttivi della società Finanziaria della Regione. In passato è stato anche candidato comunale nelle file di Forza Italia, ottenendo un buon consenso ma non riuscendo ad essere eletto. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro dei suoi tanti amici e delle bacheche Facebook. E i messaggi di cordoglio sono già numerosi: “Caro Franco, ci lasci all’improvviso lasciando un grande vuoto, ricorderò sempre il tuo sorriso ironico e bonario, fai buon viaggio verso l’orizzonte eterno dove spero potrai trovare la pace e la serenitá”, scrive Giuseppe C. “Non riesco ancora a crederci caro Franco. Di te mi resteranno tanti bei ricordi. Avrai sempre un grande spazio nel mio cuore.Riposa in pace tesoro mio! Condoglianze a tutta la famiglia”, aggiunge Simona S.

Un ricordo molto chiaro e commosso di Franco Pirisi lo traccia il consigliere regionale del Psd’Az, Stefano Schirru: “Ha lavorato per tanti anni in Sfirs, era originario di Torralba. Eravamo grandi amici, Franco era anche appassionato di musica e benvoluto da tutti. Ogni tanto si dilettava nel locali facendo il karaoke. Era una persona meravigliosa, sempre felice e goliardico, anche nei momenti più difficili: mancherà tantissimo”.