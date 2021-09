Cagliari, pesanti intimidazioni all’avvocato Piscitelli: “Martellate all’auto e targa strappata ma non ho paura”

na serie di intimidazioni, subìte nell’ultimo mese, tutte in pieno centro a Cagliari. La vittima è l’avvocato Gianfranco Piscitelli, 67 anni, noto per essere da tanti anni in prima linea nei casi di scomparsa, omicidi e violenze. È lo stesso Piscitelli a denunciare tutto, con tanto di foto, sul suo profilo Facebook. E, nonostante in questi casi sia quasi scontata una denuncia alle Forze dell’ordine, il legale ha preferito limitarsi allo “sfogo” sui social. Il motivo? “Se dovessero chiedermi di chi sospetto sarei costretto a fare una lunghissima lista di nomi”, spiega Piscitelli. “Mi hanno preso a martellate una delle mie automobili, l’altra me l’hanno graffiata e, qualche giorno fa, hanno staccato la targa che si trova nell’ingresso del mio studio legale, in via XX Settembre. Non ho installato telecamere”, prosegue l’avvocato, “ma non posso nemmeno puntare il dito contro una singola persona, visto che lo so che con il mestiere che faccio mi posso attirare tante antipatie”.

Dunque, che fare? “Niente”, prosegue l’avvocato. “Non farò proprio niente. Anzi, andrò avanti con ancora più vigore nel mio lavoro. Non ho certo paura, anzi, sfido chi ha compiuto questi gesti a farsi vivo, se ha coraggio”.