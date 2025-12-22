“Bisogna assolutamente trovare un modo per controllare la velocità dei veicoli che circolano in paese”: queste le reazioni dei residenti dopo il drammatico incidente di ieri mattina, la donna è ricoverata in neurochirurgia presso l’ospedale Brotzu di Cagliari per un trauma cranico.

Sia nelle vie principali che in quelle secondarie alcuni automobilisti schiacciano il pedale dell’acceleratore, mettendo così in pericolo sia i pedoni che gli altri conducenti di mezzi a quattro e due ruote. Una problematica ben nota anche in altri comuni, si corre ovunque, insomma, e le distrazioni al volante non mancano. Le strade strette, inoltre, e i veicoli sempre più grandi costituiscono un altro motivo di criticità: più prudenza quindi quando si guida, basta veramente un attimo per causare o rimanere coinvolti in un incidente che, come riporta spesso la cronaca, potrebbe avere conseguenze drammatiche e irrimediabili.