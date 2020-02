Cagliari, pedone investito sulle strisce in via Campania

Incidente stradale questa mattina nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari.

Pedone investito questa mattina in via Campania.

Il conducente di una Hunday, un 71enne cagliaritano che stava percorrendo la via diretto verso via Is mirrionis, giunto all’altezza dell’attraversamento pedonale posto di fronte al civico 26, ha colpito un pedone che stava attraversando.

Il pedone è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Santissima Trinità in codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.