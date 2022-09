Cagliari, Pavoletti dice no al Bari: in rossoblù ecco Falco e Capradossi

Il cuore di Leonardo Pavoletti è rossoblù, il calciatore del Cagliari non si fa ammaliare dalle sirene baresi e resta accanto a mister Fabio Liverani nella rincorsa alla serie A. Il calciomercato appena terminato vede l’arrivo in rossoblù di Filippo Falco, attaccante della Stella Rossa, e di Elio Capradossi, giovane attaccante dello Spezia. Addio al polacco Walukiewicz, dalla prossima gara vestirà la maglia dell’Empoli. E, con Nandez già pienamente confermato a centrocampo, ecco le novità e i cambi che porteranno Liverani a dover ridisegnare, con nomi nuovi, la squadra.

Jacopo Desogus, nel tira e molla finale del calciomercato, è uscito dalla rosa rossoblù ed è andato, in prestito, al Pescara. Sino a gennaio non ci saranno novità, per il Cagliari si preannuncia un autunno e un inizio di inverno caldissimi. Dopo le prime due gare, un pareggio in trasferta col Como e una sconfitta in casa con il Cittadella, la parola d’ordine è solo una: fare tanti punti per risalire subito in serie A, a partire dalla gara di domani sera contro il Modena.