Cagliari, paura per un 70enne svenuto in casa: Vigili del fuoco e 118 in via Castiglione

Paura in pieno centro a Cagliari. In via Castiglione, infatti, un uomo è svenuto dentro il suo appartamento: a dare l’allarme è stata la padrona di casa. Ha provato, più volte, a farsi aprire la porta dall’uomo, ma non c’è stato verso: il campanello ha sempre squillato a vuoto. Sul posto sta intervenendo una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale: i pompieri hanno già poggiato le rotelline dell’autoscala davanti al balcone e, stando alle primissime informazioni che arrivano dalla caserma di viale Marconi, hanno visto un corpo disteso sul pavimento. Accanto ai Vigili anche un’ambulanza del 118. Il traffico sta subendo forti rallentamenti a causa dell’intervento dei soccorritori.