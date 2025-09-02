Momenti paura per un’impiegata della scuola Giusy Devinu in via Meilogu a Cagliari. Come riporta l’Unione Sarda la settimana scorsa la donna è stata aggredita da 3 pitbull di proprietà di un uomo che occupa abusivamente l’alloggio del custode.

La donna è stata azzannata ad una gamba e pur non avendo riportato, fortunatamente, serie conseguenze, la paura è stata ed è tanta per chiunque frequenti l’ istituito, che fra poco ricomincerà la regolare attività scolastica.

Intanto, dopo l’intervento della polizia locale di questa mattina per perlustrare la zona, la dirigente Paola Angius ha contattato già il Comune per far presente la difficile situazione e si attendono provvedimenti in tempi brevi.