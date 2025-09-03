Una denuncia social che poi si è tramutata in una querela presso le forze dell’ordine. È duro lo sfogo della studentessa barese Martina Sisti, palpeggiata per strada nel quartiere Poggiofranco, in via Martin Luther King da due ragazzini.

La ragazza si mostra esasperata da questi atteggiamenti troppo spesso impuniti e sottolinea com’era vestita, ovvero “un paio di pantaloni grigi”.

“Non mi interessa se avete 13, 14 o 15 anni, non vi hanno insegnato a stare al mondo. Non iniziamo a dire che era solo un schiaffo sul c…, perché è da questi gesti che iniziano le umiliazioni, per poi arrivare ai femminicidi”, conclude la ragazza.