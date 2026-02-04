Paura questa mattina in via Goito a Cagliari, auto in fiamme vicino alle case e ad altre vetture in sosta. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento rapidamente le fiamme.

È accaduto verso le 10, un suv ha preso fuoco. Era posizionato tra altre vetture, adiacente alle abitazioni e alla folta vegetazione che sporge oltre la recinzione. Panico tra i presenti che poco più avanti hanno assistito inermi alle fiamme avvolgere il mezzo. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco il rogo è stato subito domato evitando ulteriori danni ai mezzi limitrofi a quello incendiato.