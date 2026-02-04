Settimo San Pietro, addio a Federica Mereu: “Un’altra giovane vita che va via”. Cordoglio in paese per la scomparsa della donna, poco più di 50 anni, nota anche perché per tanti ha svolto il ruolo di Presidente di Seggio Elettorale.

“Persona perbene e preparata, buon viaggio Federica”: con queste parole il sindaco Gigi Puddu saluta la concittadina che è venuta a mancare.

Amava viaggiare in Italia e all’estero, l’arte e la cultura. In queste ore sono tanti i messaggi per la donna e la sua famiglia, stima e affetto sono rivolti a loro. L’ultimo saluto si terrà domani pomeriggio nella parrocchia del paese.