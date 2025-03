Sale l’allarme meningite dopo la morte del 18enne Gabriele Pinna, campione di judo morto di meningite in poche ore a Ghilarza. A partire da lunedì prossimo, la vaccinazione gratuita contro il meningococco di tipo B sarà estesa a una nuova categoria di soggetti: tutti i lavoratori residenti in provincia di Oristano che operano a contatto con il pubblico. Tra questi, insegnanti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole, impiegati delle Poste e degli uffici di front office, commessi di supermercati e negozi potranno richiedere la somministrazione su base volontaria, purché non siano già vaccinati contro questo specifico batterio. La decisione è stata presa dalla direttrice del Dipartimento di Prevenzione, Maria Valentina Marras, in accordo con la direzione generale della Asl 5 di Oristano. La misura segue la recente introduzione della vaccinazione gratuita per i giovani dagli 11 ai 25 anni, dopo il decesso di un diciottenne di Ghilarza avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 marzo a causa del meningococco B. “Dopo l’operazione di profilassi tra i contatti del giovane e l’avvio della vaccinazione per gli adolescenti, fascia più a rischio, allargheremo ulteriormente la campagna di prevenzione – spiega la dottoressa Marras – coinvolgendo il personale che lavora a contatto con il pubblico e che, per questo, è maggiormente esposto all’infezione”.