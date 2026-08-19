Cagliari, paura in piazza del Carmine, un uomo tenta di ferire i passanti con una bottiglia di vetro rotta: all’arrivo del 118 la situazione non si calma, anzi. Anche gli operatori sanitari hanno rischiato di essere infilzati con i cocci appuntiti. È accaduto ieri nella piazza da zona rossa, da quanto riferiscono due testimoni, un uomo di nazionalità straniera è andato in escandescenza rompendo una bottiglia di vetro. Non solo: fatto ben più grave, ha minacciato alcuni passanti che hanno allertato le istituzioni di competenza. Sul posto è giunta anche una squadra del 118, l’uomo infatti era in evidente stato alterato. Anche gli operatori sanitari sono stati aggrediti mentre tentavano di convincerlo a farsi aiutare. In piazza sono giunte le forze dell’ordine che hanno preso in mano la situazione prima che potesse generare ulteriormente.