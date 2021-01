Cagliari, paura al ponte della Scafa: auto finisce contro il guard rail, feriti un ragazzo e una ragazza. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento “4A”dei distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari, è intervenuta intorno alle 17 per un incidente stradale in una diramazione del ponte di Sa Scafa a Cagliari, dove per cause ancora da accertare un’autovettura è finita sul guard rail, gli occupanti un ragazzo e una ragazza sono rimasti feriti in codice giallo presi in cura dagli operatori invitati dal 118. Gli operatori VVF giunti sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.