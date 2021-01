A Sarroch 6 nuovi casi di Covid 19, un cittadino è in ospedale: “Situazione in paese ancora molto critica”

Sarroch , 6 nuovi casi di Covid 19, un cittadino è in ospedale. Il sindaco Salvatore Mattana: “La situazione è ancora molto critica”.

La comunicazione è giunta direttamente dall’Ats e a renderla pubblica è il primo cittadino che spiega: “Sei nostri concittadini sono risultati positivi al coronavirus.

Attualmente uno di questi è ricoverato in ospedale, anche per altre patologie, mentre gli altri, appartenenti a due nuclei familiari, sono in buone condizioni di salute in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

Purtroppo la situazione che sembrava in miglioramento tende a diventare più critica per cui vi invito ad una maggiore prudenza ed a rispettare con scrupolo le principali prescrizioni sul distanziamento fisico, l’uso costante della mascherina e l’igienizzazione continua delle mani.

È necessario contenere la diffusione del virus come abbiamo fatto sino ad ora e non abbassare la guardia perché la situazione è ancora molto critica”.