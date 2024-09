Cagliari, passeggero ha un’intossicazione da farmaci: la Grimaldi diretta a Civitavecchia fa marcia indietro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Disagi per i passeggeri della nave Grimaldi diretta a Civitavecchia. Dopo avere lasciato il porto di Cagliari da circa mezz’ora, l’imbarcazione ha dovuto fare marcia indietro. Il motivo? Uno dei passeggeri si è sentito male a causa di un’intossicazione da farmaci. Ritornati sulla banchina, il personale medico del 118 ha potuto prestare tutti i soccorsi del caso al malcapitato e solo dopo tutte le verifiche del caso è stato dato il via libera per la ripartenza della nave. Le operazioni sono state monitorate, come di consueto, dalla Capitaneria di porto.