Cagliari, lutto tra le congregazioni di Stampace: è morto a 59 anni Angelo Carta

Cagliari – Addio a Angelo Carta, 59 anni: è morto uno dei membri della Congregazione mariana degli Artieri di Stampace. Il ricordo degli amici: “Non si può dire che tu sia nato in un contesto favorevole. La vita è stata subito difficile per te. In tempi in cui lo scherno prevaleva sulla solidarietà. Ci hai provato. Hai fatto ciò che potevi con gli scarsi strumenti che il destino ti messo a disposizione. Hai cercato di comportarti bene, qualche volta hai sgarrato. A qualcuno avrai fatto del male e non ti ricorderà con piacere. Molti di noi ti ricorderanno con tenerezza e malinconia e con la certezza di non aver fatto abbastanza per te. Tutto è compiuto. Addio, Angioletto”, così Vasco Cogotti ricorda l’uomo noto e ben voluto a Stampace.

“Ne hai combinate tante, ma eri una persona buona, costretta a combattere contro povertà e sofferenza per tutta la vita. Sono grato di averti conosciuto. Che Dio ti accolga e ti ripaghi con la gioia che meriti dopo tutto quello che hai passato”, esprime Lorenzo Fadda. Una vita difficile, era disoccupato, che è terminata troppo presto: lascia un bel ricordo, l’affetto dei suoi amici è la dimostrazione del segno che Stampace, il suo quartiere, mai dimenticherà.