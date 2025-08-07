Cagliari, parcheggio creativo in via Dante, sopra lo spartitraffico un mezzo in sosta: notato e immortalato da un cittadino, racconta la soluzione di chi, evidentemente, non ha molta voglia di ricercare una sosta consentita.

La nuova via Dante si presenta più stretta rispetto al passato, ma ciò non giustifica chi oggi, verso le 13, ha parcheggiato all’ombra degli alberi, tra una corsia e l’altra, non curante della zona off limits per le macchine.

Una classica sosta selvaggia, insomma, che si aggiunge alla collezione degli scatti più bizzarri che raccontano di mezzi abbandonati in strada o in prossimità di una curva, oppure di fronte a cancelli e portoncini chiudendo, così, gli ingressi privati.

Non serve una replica, la segnalazione giunge al solo fine di mostrare sin dove può arrivare la volontà di parcheggiare senza magari dover percorrere qualche passo in più.