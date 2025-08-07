Un lungo tratto dell’Asse Mediano, compreso tra la rotonda di via Cadello e oltre quella dell’ospedale Brotzu, risulta completamente al buio da svariate settimane. L’illuminazione pubblica è assente, con evidenti rischi per automobilisti e motociclisti che percorrono la strada nelle ore serali. A segnalare la situazione è una residente della zona, che racconta: “Bisogna passarci verso le 21 per capirne davvero la pericolosità. È tutto completamente buio: sembra una strada abbandonata”. Un’anomalia preoccupante su una delle arterie più trafficate di Cagliari, che mette a rischio la sicurezza stradale in un’area ad alto scorrimento, vicina a importanti snodi come l’ospedale Brotzu e via Cadello. I cittadini chiedono un intervento immediato.