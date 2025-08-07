Pomeriggio di fuoco in Sardegna, da Ozieri a Las Plassas sono in atto diversi roghi. A Birori le fiamme sono arrivate sino alla statale, la quale, per consentire le operazioni di spegnimento, è stata chiusa al traffico. A Villacidro un altro grosso incendio sta consumando il territorio già ampiamente provato dai roghi delle settimane scorse: campagne e frutteti ancora in fumo, sul posto stanno operando numerose squadre a terra.

Non va meglio a Ozieri, fiamme alte vicino ad alcune abitazioni e a Las Plassas un rogo ha distrutto un’azienda. Sul posto hanno operato le squadre di pronto intervento che hanno domato le fiamme.

Un bollettino di guerra che continua a causare ingenti danni al territorio: il forte vento che caratterizza le ore pomeridiane, inoltre, alimenta i fuochi già in atto rendendo la situazione ancor più complicata.

Foto: Las Plassas e Ozieri, Incendi Meteo Info Sardegna