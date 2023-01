Cagliari, parcheggi vietati e dipendenti del Ss. Trinità furiosi: “Non possiamo più parcheggiare”

Parcheggi vietati, per due giorni, attorno all’ospedale Santissima Trinità, in via Is Mirrionis a Cagliari. I cartelli con le ordinanze di divieto sono già stati posizionati dal Comune. Il motivo? La pulizia delle caditoie, che sarà effettuata su entrambi i lati della strada. Una situazione che fa imbufalire i lavoratori dell’ospedale, che per due giorni non sapranno dove parcheggiare. A sollevare la polemica è la Fials, con i segretari provinciali Paolo Cugliara e Giampaolo Mascia: “Il 16 e 17gennaio in via Is Mirrionis parcheggio vietato in ambo i lati della strada. Ma i dipendenti del Santissima Trinità dove parcheggeranno, visto che all’interno dell’ospedale non si può accedere? Continuiamo a non capire quali siano i requisiti che consentano a qualcuno degli ‘eletti’ il parcheggio al suo interno”, attaccano i due sindacalisti, che si sono fatti portavoce del malcontento di tanti lavoratori. “Nel frattempo i dipendenti sono ancora in attesa della immediata risoluzione del problema prospettata a suo tempo, tre anni fa, da chi all’epoca deteneva competenze specifiche, mascherando questo disservizio all’interno di vaghe motivazioni. Siamo ancora in attesa dei bus navetta tanto auspicati e promessi dall’attuale direttore generale della Asl di Cagliari, un progetto tristemente parcheggiato in attesa di eventi o misteriosamente accantonato per una soluzione all’avanguardia che colleghi il Gran Canyon ubicato nel colle sopra l’ospedale con un tunnel al passo coi tempi”.

“In merito”, auspicano Cugliara e Mascia, “il sindaco di Cagliari sarà d’accordo. In attesa della tanto auspicata soluzione all’enigma”, arriva la chiusa ironica: “Buon parcheggio a tutti”.