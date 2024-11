Cagliari: parcheggi interrati, piscina, nuovi campi e gare internazionali, oltre 6 milioni per il Tennis Club

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Oltre 6 milioni di euro, 6 e 300mila euro per la precisione, per il restyling del Tennis club di Monte Urpinu a Cagliari. Il via libera è arrivato dalla giunta Zedda, grazie all’impiego di fondi del pnnr destinati a sport e inclusione sociale, e prevede una serie di interventi che promettono di consegnare il Tennis Club a una dimensione internazionale.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sottoposto a verifica preventiva prevede la realizzazione delle seguenti opere: realizzazione di un parcheggio interrato a servizio dell’impianto sportivo in corrispondenza, dei due campi da tennis identificati con i numeri e con accesso da via Pietro Leo. E ancora: soprelevazione del campo principale per favorire le riprese televisive in occasione dello svolgimento di competizioni nazionali e internazionali, realizzazione di una piscina destinata a scopi riabilitativi per gli utenti dell’impianto e ricreativi per un’utenza in età evolutiva, realizzazione di coperture telescopiche per i campi da tennis, interventi di ristrutturazione della Club House, rifacimento delle superfici dei campi da tennis e 8, 9 10.