Cagliari, una ragazza di 24 anni investita sulle strisce in viale Poetto: ricoverata in codice rosso. L’incidente è avvenuto all’altezza delle caserme: la donna ha riportato un brutto trauma cranico, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Secondo le prime testimonianze, è stata una Panda a travolgerla mentre attraversava la strada. Sul posto sono prontamente intervenuti i medici del 118 a bordo di un’ambulanza e sono partiti i primi soccorsi. Poi il trasferimento in ospedale in codice rosso. Si tratta dell’ennesimo incidente in un tratto di strada, la trafficatissima viale Poetto, dove neanche l’installazione dei dossi ha impedito il ripetersi degli investimenti.