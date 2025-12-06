Un territorio caratterizzato da colline ricvhe di vigne, ulivi e borghi e archeologia, un percorso che passa dal Gerrei e arriva sino alla piana del Campidano. Profumi e sapori tutti da scoprire, insomma, in bicicletta. Una rete di itinerari ciclabili che unisce i sei Comuni dell’Unione, Barrali, Donori, Serdiana, Dolianova, Soleminis e Settimo San Pietro, per scoprire il territorio “in maniera lenta e sostenibile”.

Un turismo che si muove sulle due ruote ecologiche, i percorsi ciclabili riscuotono sempre più successo e perché non regalare la possibilità, quindi, di conoscere questo fazzoletto di Sardegna allenando muscoli e gambe.

È stato presentato di recente il progetto che punta a richiamare turisti e cittadini: “In un’epoca che corre veloce, abbiamo scelto di rallentare, di invitare cittadini e visitatori a scoprire il nostro paesaggio pedalata dopo pedalata, lasciando che siano la natura, i profumi, le storie e i sapori a condurre il viaggio.

Tasty Valley Bike è un modello, unico in Sardegna, di sviluppo condiviso, che intreccia ambiente, cultura ed enogastronomia, arricchito da strumenti digitali innovativi – sito, app e audioguide geolocalizzate – che rendono l’esperienza immersiva e coinvolgente” spiega il presidente Maurizio Cuccu.

“Una fruizione sana e intelligente del territorio: aggiunge il sindaco di Dolianova Ivan Piras.

Finanziato con fondi regionali ed europei, tra le novità anche audioguide geolocalizzate. Mentre si pedala, 35 chilometri di itinerario, infatti, l’applicazione, grazie alla posizione gps del ciclista, attiva la narrazione dei luoghi. Storia, cultura, leggende, informazioni, scoprendo così ulteriori dettagli del territorio.