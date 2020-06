Cagliari, ora è ufficiale: tavolini e sedie di bar e ristoranti anche nei parcheggi

Sì anche all’aumento delle superfici in concessione in piazza Yenne e nel largo Carlo Felice. I provvedimenti adottati per venire incontro alle esigenze dei titolari di bar, locali e ristoranti penalizzati per le misure necessarie alla lotta alla diffusione del covid