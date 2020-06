Brotzu, è caos sui nuovi incarichi: “Un colpo grosso, pioggia estiva di nomine: è la riforma sanitaria?”. Dura nota di protesta di Attilio Carta della Uil sulla selezione per nuovi incarichi al Brotzu: “Qualche avvisaglia della “Riforma del Servizio Sanitario della Sardegna” appare ormai all’orizzonte- si legge nella nota firmata anche dal segretario Fabio Sanna- ad oltre un anno dalla sua “annunciazione”, infatti, parrebbe andare in questa direzione, anche, la nota indirizzata di recente ai vari vertici delle Aziende Sanitarie Sarde con la quale, il Dg. alla Sanità, rammentava loro che “in applicazione della nota del Presidente prot. N° 2089 del 26/03/2019, nelle more dell’approvazione della Riforma del Servizio Sanitario Regionale, gli stessi dovranno astenersi dal porre in essere provvedimenti di assunzione del personale e di conferimento di incarichi non autorizzati dallo scrivente Assessorato o non previsti dalle deliberazioni regionali in materia”.

Riforma, questa, tanto attesa anche in azienda in quanto, tra l’altro, potrebbe prevedere il “discutibile” scorporo del Microcitemico e Oncologico dall’AO Brotzu col contestuale accorpamento all’Università di Cagliari. Il tutto avverrebbe esclusivamente per le lamentate “necessità” didattiche delle “specializzazioni” Universitarie. Non certamente, quindi, per garantire maggiore assistenza ai pazienti Oncologici e Microcitemici, le cui esigenze non sono, come al solito, al primo posto in agenda. Stendiamo un velo pietoso sul calvario con cui già il 1° luglio 2015 avvenne il precedente accorpamento delle due eccellenze, Oncologica e Microcitemica, all’AO Brotzu. Esso infatti, aldilà degli intenti, è stato realizzato nella più totale improvvisazione.

Ed ora, nel momento in cui le naturali “divergenze”, insite nelle differenti peculiarità delle tre realtà sanitarie, stavano per assestarsi, ecco ventilarsi una nuova giravolta di competenze. Però, ogni tanto, si rispettino pure i Lavoratori e i Pazienti e, una volta per tutte, si chiarisca l’intera vicenda! Perché, comunque vada, prima si esce da questa sorta di limbo gestionale e meglio è per tutti.

Ciò premesso è altresì opportuna una seria disamina di quanto, da un anno a questa parte, è accaduto nell’AO Brotzu. Intanto, va intellettualmente chiarito che l’attuale dirigenza ha indubbiamente ereditato tutta una situazione gestionale ed organizzativa piuttosto grave, all’insegna di un pesante clima lavorativo aziendale, giunto quasi sull’orlo di una vera e propria crisi di nervi. Serpeggiava, infatti, in tutti i contesti professionali, una conflittuale demotivazione professionale che sfociò in un’allarmante, massiccia, quanto persistente, fuga di Operatori e Professionisti, tra cui alcune specifiche eccellenze della sanità Pubblica. Esodo, di proporzioni senza precedenti, verso altre realtà, anche private, spesso persino “concorrenziali”.

Ci si aspettava, pertanto, una puntuale indagine interna per individuare l’origine reale di tali criticità, sia operative che ambientali, col fine ultimo di trovare gli antidoti giusti in grado di contrastarle. Purtroppo ciò non è avvenuto. Le brace accese, se vengono solo cosparse frettolosamente di cenere, prima o poi, si sa, scottano nuovamente. Ed è ciò che, infatti, i Lavoratori lamentano con rinnovata insistenza.