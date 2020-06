Cabras piange Rita Carrus, la giovane mamma muore poche ore dopo il suo compleanno

Lacrime e dolore in tutta la città, la donna era molto conosciuta per il suo lavoro in un panificio e per la partecipazione al rito delle “Scalze” di Cabras. Fatale un tumore. Il fratello Ignazio: “Un angelo volato via troppo presto”. Il sindaco: “Massima vicinanza alla famiglia”