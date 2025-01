Giovedì 30 gennaio, nel centro vaccinale dell’Ospedale Binaghi, si terrà un open day per le vaccinazioni anticovid ed antinfluenzale con orario continuato dalle 8 alle 17.

Saranno aperti 4 ambulatori in contemporanea, mentre tutte le altre attività vaccinali osserveranno la chiusura al pubblico, eccezion fatta per emergenze vaccinali (vaccinazioni antirabiche ed antitetaniche per ferite lacero contuse).

L’accesso è libero e gratuito, senza necessità alcuna di prenotazione.