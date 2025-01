Cagliari, locali del centro in crisi, Marco Milia: “Le aziende non reggono i costi lavorando solo il fine settimana”

Cagliari, la chiusura temporanea di Via Roma, uno dei punti nevralgici del traffico cittadino e del flusso turistico, sta provocando gravi difficoltà economiche per i locali della Marina e del centro storico, causando un significativo crollo degli affari e aperture ridotte per i ristoratori. La limitazione della viabilità e la riduzione dei parcheggi disponibili hanno infatti scoraggiato sia i cagliaritani sia i turisti a frequentare la zona. La situazione è diventata particolarmente critica a tal punto da indurre alcuni titolari a prendere una decisione drastica: ridurre i giorni di apertura per contenere i costi. Sulla questione si è espresso Marco Milia, presidente dell’associazione dei commercianti del centro cittadino, che attraverso un post facebook ha dichiarato: “In molti stanno già da tempo chiudendo i locali per cercare di ammortizzare i costi dovuti dalla chiusura di via Roma”, “Lo spirito di sacrificio va bene, ma ora sta toccando il portafoglio di tutte le attività commerciali in centro”. “Le aziende non reggono i costi lavorando solo il fine settimana”, ha concluso.