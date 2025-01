Cagliari, il restyling della nuova Via Roma continua a far discutere, Ettore Businco: “La via Roma che non vedremo più”

L’ex assessore alla viabilità di Cagliari, Ettore Businco, ha commentato così attraverso un post facebook, il restyling della nuova Via Roma, a cui si sarebbe dovuta dare grande importanza al verde, così come progettato dal famosissimo archistar Boeri:

“Ma secondo voi la nuova via Roma sta venendo fuori così come viene descritta dal suo progettista, l’architetto Stefano Boeri?”

“Grande importanza è data al verde, in linea con la filosofia di forestazione urbana della città, per tutelare la biodiversità, combattere gli effetti del cambiamento climatico e purificare l’aria: con la piantumazione di più di 200 nuovi alberi,oltre al mantenimento di tutta la componente arborea presente e circa 5.700 mq di aree verdi, si garantisce la creazione di un nuovo parco cittadino facilmente accessibile da tutto il fronte di Via Roma. In questo modo, il progetto contribuisce significativamente ad aumentare la presenza di verde, in grado di trattenere polveri sottili e assorbire CO2, oltre che abbattere l’effetto “isola di calore” e mitigare il microclima”.

Riflessione seguita da uno scatto della via Roma integrale, in cui ha aggiunto: “Nella foto la via Roma che non vedremo più”.