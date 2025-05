La Questura di Cagliari ha emesso 109 misure di prevenzione nei primi 4 mesi del 2025, con l’obiettivo di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica. Tra queste, 14 fogli di via obbligatori, 16 avvisi orali, 6 proposte di sorveglianza speciale e 27 divieti di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) sono stati emessi nei confronti di persone considerate pericolose.

In particolare, un noto pregiudicato è stato allontanato dal comune di Monserrato per aver molestato e minacciato persone vulnerabili nei pressi di un ospedale. Altri provvedimenti sono stati emessi contro persone dedite alla commissione di reati, come un uomo con una serie di condanne per reati contro il patrimonio e la persona.

La Questura ha anche emesso divieti di accesso ai centri urbani (DACur) per 7 persone, tra cui un individuo che ha cercato di investire una persona con la sua auto dopo una colluttazione in un locale pubblico.

Inoltre, sono stati emessi 39 ammonimenti per violenza di genere, domestica e stalking, con 12 arresti per violazione del divieto di avvicinamento. Tra gli episodi più gravi, un cittadino cinese ha minacciato i figli della compagna con una mannaia, mentre un’altra persona ha messo in atto comportamenti persecutori e intrusivi nella vita della compagna del suo ex fidanzato.

La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Cagliari ha curato le istruttorie per giungere all’emanazione di questi provvedimenti, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro la violenza e la criminalità.