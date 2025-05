Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata questa mattina dopo le 5 al largo della Sardegna, a una profondità in mare di 13 chilometri, nella zona a ovest dell’Asinara. L’ultimo terremoto, sempre in mare e di bassa intensità, magnitudo 2.7, era stato registrato 25 giorni fa, il 7 aprile, a una profondità di 10 chilometri. Anche in quel caso l’evento non era stato avvertito dagli abitanti dell’isola, regione con uno dei più bassi livelli di rischio sismico d’Italia.