Nuovi interventi di potatura nel viale Merello dal 10 giugno. E nuovi disagi incubo per gli automobilisti, già costretti a slalom fra i cantieri, stremati da file interminabili e provati dal caldo che ormai non molla la città. Insomma, non proprio una scelta felice quella di dare il via ai lavori che, fra l’altro, si protrarranno per intere settimane.

L’amministrazione comunale di Cagliari conferma il proprio impegno concreto nelle politiche ambientali e nella cura del verde urbano, con particolare attenzione alla sicurezza e alla vivibilità degli spazi pubblici. A partire da domani, martedì 10 giugno 2025, prenderanno avvio i programmati interventi di potatura nel viale Merello, che si protrarranno per alcune settimane. Le operazioni saranno finalizzate a rimuovere le interferenze delle chiome delle alberature con fabbricati, impianti di illuminazione pubblica e rete filoviaria. Inoltre, sarà eliminato il seccume presente sulla vegetazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e decoro urbano. Per tutta l’esecuzione dei lavori, adeguatamente segnalati in loco, sarà vietata la sosta dei veicoli negli stalli situati in prossimità delle piante interessate dagli interventi. Pertanto, l’invito è alla massima collaborazione, per consentire lo svolgimento regolare degli interventi e garantire l’incolumità di operatori, cittadine e cittadini.