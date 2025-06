Si è ucciso Sandro Arzu, in carcere da 3 settimane “sgomento e dolore nella Casa Circondariale di Cagliari-Uta”: a nulla è valso l’intervento dei sanitari che, allertati dagli Agenti Penitenziari, hanno tentato lungamente ma invano di rianimarlo. Lo rende noto Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme” esprimendo “vicinanza ai familiari per questo epilogo tragico”.

Arzu era in carcere da tre settimane, arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Cagliari che, dopo un lungo e delicato lavoro investigativo guidato dalla Pm Rita Carriello, lo avevano ritrovato a Cagliari. Il 56enne era sparito da circa due anni da Arzana, dove aveva obbligo di dimora. Ad un certo punto, Arzu aveva fatto perdere le sue tracce ed era stata ritrovata solo la sua auto, con evidenti colpi d’arma da fuoco. L’uomo, con precedenti per droga e omicidio era poi stato trasferito a Uta dove durante la notte ha compiuto il gesto estremo.