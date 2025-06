Sei nuovi attraversamenti pedonali rialzati nelle strade vicine alle scuole e in quelle col più alto tasso di incidenti registrati: viale Colombo (il primo adiacente il Liceo Alberti e il secondo fronte piazza Dei Centomila), viale Diaz (due, fronte scalinate Bonaria e Istituto Buccari), via Stamira, viale Poetto (altezza supermercato), via Tramontana (altezza Campo Rossi). Il settimo, attualmente in fase di realizzazione, è ubicato in viale Ciusa.

Sono questi gli interventi, improntati al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale, realizzati dall’amministrazione comunale di Cagliari negli ultimi mesi.

I lavori proseguiranno, grazie al finanziamento di un milione di euro, in altre vie critiche e si sommano a quelli in corso nel contesto di più ampie opere di riqualificazione urbana e di manutenzione stradale.

I prossimi interventi interesseranno: via Puglia (pressi Cimitero San Michele), via Abruzzi , via Marongiu, via Mandrolisai e via delle Fosse Ardeatine.

Il sindaco Massimo Zedda: “Stiamo lavorando, in collaborazione con la Polizia Locale, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti e rendere la nostra città più sicura e facile da percorrere. Al tempo stesso, è necessario intervenire su più fronti, per esempio incentivando la mobilità condivisa e sostenibile. Il potenziamento del trasporto pubblico locale è un’altra linea di azione strategica, in collaborazione con Arst, Ctm e Ferrovie”.

Il dato a Cagliari è allarmante: alle 130.000 auto circolanti per 150.000 abitanti, si aggiungono ogni giorno circa 170.000 ingressi giornalieri di veicoli da fuori città.

L’assessore alla Mobilità, infrastrutturazione urbana e gestione degli uffici comunali, Yuri Marcialis: “Il Servizio sta predisponendo gli atti per la procedura di gara riguardante il nuovo servizio di manutenzione stradale, che da agosto potrà riprendere a pieno regime. Intanto prosegue il piano di interventi urgenti, con priorità alle aree più dissestate e trafficate. Abbiamo previsto risorse dedicate al contrasto delle isole di calore, utilizzando materiali innovativi per abbassare le temperature dell’asfalto. Stiamo inoltre valutando rotatorie, collegamenti trasversali, svincoli più chiari”.