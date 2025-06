È tornato in carcere oggi uno dei due uomini arrestati lo scorso 4 giugno per il tentato furto aggravato di una cassa automatica per la sosta a pagamento, avvenuto in piena notte nel centro cittadino. Il soggetto, un 42enne disoccupato residente nel quartiere San Michele, già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto dal 2023 alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, a seguito di una condanna per rapina commessa nella provincia di Cagliari.

Il nuovo provvedimento restrittivo, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari su proposta della Stazione Carabinieri di Cagliari Sant’Avendrace, è scaturito dalle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte: l’uomo è ora in carcere a Uta per l’espiazione di una pena residua di nove mesi.

L’attività, fa sapere il comando provinciale, si inserisce nell’ambito dei controlli svolti con continuità dall’arma dei Carabinieri per garantire il rispetto delle misure alternative e custodiali, contribuendo alla prevenzione della recidiva e alla sicurezza del territorio.