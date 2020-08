Svolta traffico a Cagliari, in arrivo la nuova rotatoria tra via Romagna e via Bacaredda

“Risolverà i problemi alla viabilità della zona”, secondo il sindaco Paolo Truzzu. E’ in arrivo una nuova rotatoria tra via Romagna, via Bacaredda e via dei Giudicati. Una zona delicata per il traffico di auto, spesso congestionato dai semafori dell’incrocio, che quotidianamente si snoda tra Pirri e San Benedetto. L’annuncio nel corso della discussione in consiglio comunale sulla variazione di assestamento generale al bilancio di previsione. Nel documento ci sono i fondi (si tratta di avanzo di amministrazione vincolato) per la progettazione preliminare (e non per la realizzazione) di un blocco di opere. C’è la riqualificazione di viale Merello (210 mila euro), di viale Monastir (150 mila) e 40 mila euro a testa per la progettazione preliminare della riqualificazione dello sterrato di via del Sole (40 mila) e della nuova rotatoria tra via Romagna, via Bacaredda e via dei Giudicati.

E poi i parcheggi: fondi per i progetti di piazza Donatori del sangue (280 mila euro) e piazza De Gasperi (altri 280.mila). Ci sono poi i 200 mila euro, (già annunciati dal sindaco Truzzu) per il restauro dell’Anfiteatro romano e i 500 mila per la riqualificazione del mercato. Infine la riqualificazione delle aree esterne della scuola Mereu (155 mila) e il cofinanziamento al finanziamento regionale per le indagini diagnostiche e verifiche sui solai delle scuole (71 mila 50 euro).

Fondi anche per l’acquisto di voucher per la connettività internet a favore di nuclei familiari in stato di bisogno e con figli (500 mila euro), contributi alle attività commerciali per compensare gli oneri dovuti all’imposta sulla pubblicità (250 mila) e contributi straordinari per agevolare la ripresa delle attività delle scuole dell’infanzia paritarie e degli asili nido privati convenzionati con il Comune (278 mila).

Ci sono poi i fondi per la sanificazione degli immobili comunali (830 mila), per il supporto ai minori in situazioni di disagio per la ripresa delle attività scolastiche post emergenza (75 mila). Ci sono poi 600 mila euro per la demolizione della vecchia scuola di via Zucca.