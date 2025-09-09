Attimi di forte tensione questa mattina a Cagliari in via della Fauna. I carabinieri sono intervenuti per dare esecuzione a un provvedimento di sfratto disposto dal Tribunale di Cagliari nei confronti di un 70enne residente in città, già noto alle Forze di Polizia.

L’uomo, nel tentativo di opporsi al rilascio dell’immobile, si è barricato insieme ai familiari all’interno del terreno di pertinenza e ha azionato un escavatore, con il quale ha provocato danni alla struttura, creando una situazione di concreto pericolo per gli astanti.

Una volta posta in sicurezza l’area, l’uomo è stato accompagnato all’ospedale Brotzu per accertamenti sanitari, a causa di una crisi ipertensiva sopraggiunta durante gli eventi. Le operazioni di liberazione dell’immobile si sono concluse con l’esecuzione del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, mentre restano in corso gli ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri.