Le immagini che arrivano dal Policlinico Duilio Casula di Monserrato sono limpide, l’acqua che esce dai rubinetti e dalle docce, molto meno. Da oltre un mese infatti – così denunciano gli operatori sanitari e gli iscritti al sindacato delle professioni infermieristiche NurSind – l’erogazione dell’acqua dai sanitari di tutto il Presidio Ospedaliero – reparti, servizi e spogliatoi – è color ruggine e con un odore che viene definito molto simile a quello dello zolfo.

“Il problema – dichiarano dal NurSind – va avanti da oltre un mese ma, nonostante le diverse segnalazioni fatte, non abbiamo avuto né risposte e ad oggi la situazione permane invariata. Inutile dire tutto questo che ciò comporta: sono a rischio l’assistenza e le cure igieniche per i pazienti, così come l’igiene delle mani degli operatori e il lavaggio degli strumenti sottoposti al contatto con la stessa acqua proveniente dai sanitari di tutto il PO. Sono inoltre impraticabili le docce per i pazienti e gli operatori. Pretendiamo delle risposte immediate e interventi che garantiscano la qualità delle cure per i nostri pazienti e l’igiene degli operatori”.