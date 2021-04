Cagliari, “niente vaccino AstraZeneca perché non idonea: sono una maestra elementare e sono preoccupata”

A Radio CASTEDDU spiega: “Io sono stata contattata dall’Ats il 10 marzo per aderire alla campagna vaccinale anticovid come docente. Sono stata convocata presso la fiera il 20 marzo, però ritenuta non idonea alla vaccinazione con AstraZeneca e mi hanno detto che sarei stata ricontattata più avanti ma da allora non ho avuto più nessuna chiamata. Io sono anche un soggetto fragile, con diverse esenzioni per patologia e ho anche l’invalidità del 100%.

Potrei inserirmi nel programma come soggetto fragile ma non posso perché il sistema dice che sono stata già registrata per cui io sono in attesa. Essendo una docente che lavora in una scuola primaria vado a lavoro con tutti i rischi del caso. Si sono dimenticati della mia situazione?”.

Risentite qui l'intervista a Simonetta Nepitella

