Cagliari, nella teca di Sant’Efisio la divisa degli operatori sanitari del Santissima Trinità

Sant’Efisio, in un tre maggio destinato a diventare “unico”, non viaggerà solo. Accanto alla statua del martire guerriero, infatti, sarà presente la divisa degli operatori sanitari del reparto Covid del Santissima Trinità, che hanno indirizzato al santo una bellissima e toccante lettera. L’annuncio arriva dalla pagina Facebook “Festa di Sant’Efisio”. Il simulacro, posizionato su una pedana costruita per l’occasione, sarà visibile per tutto il tragitto del pellegrinaggio grazie a una teca in legno coi vetri in plexiglass e si muoverà a una velocità massima di 40 chilometri orari. Definito anche il percorso: Efisio uscirà dalla chiesa di Stampace e poi, dopo esser passato in via Sant’Efisio, via Azuni, il Largo Carlo Felice, via Roma, piazza Matteotti, via Sassari e viale La Plaia, transiterà sulla vecchia Ss 195 fino a Nora.

Alle 11 la messa solenne, poi il martire guerriero tornerà subito nella sua “casa” cagliaritana di

Stampace, per la lettura della formula dello scioglimento del voto.