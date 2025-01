La sua centrale dello spaccio era in casa sua, a Cagliari, alla Marina. La sua specialità, la nuovissima droga sintetica, una metanfetamina, nota come “shaboo”: la polizia ha arrestato un uomo di 46 anni, cittadino belga, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare della metanfetamina conosciuta come “shaboo”.

L’arresto è avvenuto nella giornata di ieri ad opera degli investigatori della seconda sezione – criminalità diffusa della Squadra Mobile, che da tempo monitoravano il sospettato. Grazie a un’attività info-investigativa, gli agenti avevano raccolto elementi che indicavano la presenza della droga nel suo domicilio, situato nella zona di Marina. Dopo un appostamento, gli investigatori hanno deciso di intervenire e procedere con una perquisizione.

Nel corso dell’operazione, l’uomo è stato trovato in possesso di oltre 3 grammi di cristalli di “shaboo”. Inoltre, all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti materiali per il confezionamento della droga e circa 600 euro in contante, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti, è stato arrestato e, nella giornata di oggi, l’arresto è stato convalidato durante un’udienza di giudizio direttissimo.