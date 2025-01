E’ già stata ribattezzata la tempesta di Sant’Antonio: in Sardegna per due giorni massima allerta per l’arrivo di venti fortissimi di scirocco, neve, nubifragi e un maltempo che per due giorni interi non mollerà l’isola. Proprio in concomitanza con gli attesi falò di Sant’Antonio che, tradizionalmente, scaldano l’intera giornata e che, viste le previsioni, ora sono fortemente a rischio.

Le zone più colpite saranno quelle della fascia orientale, meno esposte le occidentali, ma in generale l’isola sarà travolta dal maltempo. La protezione civile, che ha diramato una doppia allerta – arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio idrico – raccomanda a tutti massima prudenza e attenzione, invitando a uscire di casa solo se necessario.